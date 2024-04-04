Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 4 Nisan 2024 Perşembe dolar euro ve döviz kurları

04 Nisan 2024 08:31 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 08:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda gerileme sürerken uzun bir sürenin ardından yeniden döviz alımı yapmaya başladı

Bu işlem geçtiğimiz ay 33 lira seviyelerini zorlayan doların dün 31.90 seviyelerine inmesiyle aynı saatlerde görçekleşti.

Merkez Bankası toplam döviz alım miktarını açıklamazken akşam saatlerinde yüzde 0,35 düşüşü yakaladı.

Dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 4 Nisan 2024 Perşembe dolar euro ve döviz kurları

DOLAR KAÇ TL?

4 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32 liranın hemen altında seyrediyor.

Dolar alış: 31.93

Dolar satış: 31.94

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.69

Euro satış: 34.83

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.44

Sterlin satış: 40.55

4 NİSAN 2024 PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI