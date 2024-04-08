Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 8 Nisan 2024 Pazartesi dolar euro ve döviz kurları

08 Nisan 2024 07:05 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 07:07

Dolar ne kadar oldu? Türkiye'de nüfusun büyük bölümü bayram münasebetiyle tatilde olsa da yatırımcıların gözü kulağı bu sorunun yanıtında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta uzun bir sürenin ardından yeniden döviz alımı yapmaya başlaması sonrası geçtiğimiz hafta üst üste 3 işlem günü düşüş yaşayan dolar cuma günü yukarı yönlü hareketlenmişti. Nitekim gün sonunda dolar kuru yüzde 0,1 oranında yükselişle kapattı.

Resmi tatil nedeniyle yeni haftanın ilk gününde piyasalar kapalı ancak bankalar arası döviz piyasasında hareketlilik sürüyor.

Peki dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 8 Nisan 2024 Pazartesi dolar euro ve döviz kurları

DOLAR KAÇ TL?

8 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32 liranın hemen altında seyrediyor.

Dolar alış: 31.94

Dolar satış: 31.99

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.81

Euro satış: 34.97

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.41

Sterlin satış: 40.91

8 NİSAN 2024 PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI