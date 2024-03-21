Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? TCMB faiz kararı öncesi 21 Mart Perşembe dolar euro ve döviz kurları 

21 Mart 2024 08:16 - Güncelleme : 21 Mart 2024 08:26

Bakan Işıkhan'dan emeklileri umutlandıran açıklama: Bu geliri de artıracağız...

Bakan Işıkhan'dan emeklileri umutlandıran açıklama: Bu geliri de artıracağız...

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma sonrası dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de piyasalar dalgalanmıştı.

Faiz kararından hemen önce düşüş eğiliminde olan Ons altın 2 bin 160 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Karar sonrası Ons altın 2 bin 175 dolara kadar yükseldi.

Dolar ise önceleri 32.37 TL seviyesinde yatay seyrederken, ilerleyen saatlerde 32.50'yi kadar görmüştü. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda dolar 32,80 liraya kadar yükseldi.

GÖZLER BU KEZ TCMB'DE

Fed'in faiz kararının ardından gözler bu kez de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üzerinde. Merkez mart ayı faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. Dolar, altın, borsa ve bankaların mevduat faizlerine yatırım yapan yatırımcılar da Merkez Bankası'nın beklenen faiz açıklamamasına odaklanmış durumda.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu.

Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçlarını da açıklanırken, açıklamaya göre piyasanın 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi yükselerek 42,79'a çıktı.

Peki 21 Mart Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

21 Mart dolar kuru sabah 32.40 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.40

Dolar satış: 32.42

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.52

Euro satış: 35.58

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.56

Sterlin satış: 41.64

21 MART 2024 PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI