Dolar rekora koşuyor! 17 Nisan 2024 döviz kurları

17 Nisan 2024 07:30 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:00

Dolar kuru yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak rekor yürüyüşünü sürdürüyor.

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesi risk algısının yükselmesine neden olmuştu.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Para piyasaları analistleri, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin tarihine ilişkin tahminlerin ötelenmeye devam ettiğini belirtiyor.

Dolar kuru güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,52 seviyesinden işlem görüyor.

Euro kuru 0,49 artışla 34,58, sterlin/TL yüzde 0,71 değer kazancıyla 40,43'ten satılıyor.

17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI