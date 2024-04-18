Doların ateşi düştü! 18 Nisan döviz kurları, dolar ve euro fiyatı

18 Nisan 2024 07:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 07:52

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacaklarını, ekonomi ekibinin hazırlıklarını yaptığını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde yaşanan ülkeler arası gerilimler global düzeyde döviz fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Özellikle dolar kuru ve euro kurunda son günlerde büyük bir yükseliş grafiği gözleniyordu. Ancak dolar yaklaşık 1 haftalık çıkışının ardından bugün güne durağan bir seyirle başladı

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, bugün (18 Nisan 2024) 32,40 civarında seyrediyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.49'luk artışla 34,90 civarında alıcı buluyor.

18 NİSAN DÖVİZ KURLARI