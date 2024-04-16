Doların ateşi sönmüyor! Piyasalar açıldı, 16 Nisan 2024 döviz kurları belli oldu

16 Nisan 2024 07:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:21

Dolar kuru bayram tatilinin ardından ilk işlem gününe zirve seviyesine yakın bir başlangıç yapmıştı. Dün de rekor seviyelere yakın bir seyir izleyen dolar fiyatı tüm satış baskısına rağmen 32.40 seviyesinin üzerinde tutunmuştu.

9 günlük bayram tatil öncesi yatırımcının artan Türk Lirası ihtiyacı dövizden dönüşümleri beraberinde getirmişti. Buna faiz artışının da eklenmesi dolar/TL'de aşağı yönlü baskıya yol açmıştı. Diğer yandan hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılar nedeniyle artan gerilim de dolar fiyatı üzerinde etkili oluyor.

DOLAR FİYATI (16 NİSAN 2024)

Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? Piyasaların açılmasıyla birlikte bu sorular yanıtlarını buldu. İşte 16 Nisan 2024 dolar, euro ve döviz kurlarında son durum...

DOLAR KAÇ TL?

16 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32 liranın üzerinde konulanmış durumda.

Dolar alış: 32.42

Dolar satış: 32.44

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.43

Euro satış: 34.45

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.27

Sterlin satış: 40.33

16 NİSAN 2024 SALI DÖVİZ KURLARI