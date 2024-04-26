Faiz kararı sonrası dolardan dikkat çeken açılış! 26 Nisan 2024 dolar kuru, euro kuru ve döviz fiyatları

26 Nisan 2024 06:31 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:59

Dolar ne kadar oldu sorusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararının ardından bugün yine en çok yanıt aranana sorular arasında yer alıyor.

TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'ye çıkarması döviz piyasalarını karıştırmıştı. Karar öncesi 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı ise yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine indi.

DOLAR NE KADAR?

Faiz kararı altın fiyatları için de benzer bir durum doğurmuştu. Altının gram fiyatı Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, kararın ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya inmişti.

Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL. İşte 26 Nisan 2024 dolar kuru, euro kuru ve döviz fiyatları

26 NİSAN 2024 DOLAR KURU

Dolar sabah saatleri itibariyle bankalar arası piyasada 32.50 civarında işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro bugün piyasa açılışını yüzde 0,1 civarında düşüşle 24.94'ten yaptı

26 NİSAN DÖVİZ KURLARI