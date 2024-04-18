1,5 yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağdı! Kendi kendilerini boğdular

18 Nisan 2024 09:04 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:10

Umman'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Umman'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dün, ülke tarihinin son 75 yılının en şiddetli yağışlarına sahne olurken büyük kaosu beraberinde getirdi. Dubai ve diğer bölgeleri vuran sel nedeniyle bir takım spekülasyonlar da ortaya atıldı.

Bazı kesimler tarafından dillendirilen iddiaya göre BAE yönetiminin, bulut aşılama yöntemiyle sele neden olan yağışları tetiklediği ileri sürüldü.

"YAĞIŞIN TETİKLENDİĞİ" İDDİASI

Genellikle kavurucu sıcakların esiri olan BAE, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniğini yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu teknikte, uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor ve yağışı tetikliyor.

ABD merkezli Associated Press'in analizine göre, BAE'nin bulut aşılama çalışmalarıyla ilişkilendirilen bir uçak, pazar günü ülkenin hemen hemen her yerinde uçuş gerçekleştirdi. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden meteorolog Ahmed Habib, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, olağanüstü yağışlardan önce birkaç gün boyunca çeşitli bulut aşılama uçuşlarının yapıldığını belirtti.

OPERASYONLAR DOĞRULANDI

Bulut aşılama tekniği üzerine spekülasyonlar her geçen gün artarken, Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), CNBC'ye yaptığı açıklamada, salı günü saatlerinde herhangi bir operasyon yapılmadığını, ancak pazar ve pazartesi günleri operasyonların gerçekleştirildiğini doğruladı.

Bazı yorumcular, bulut aşılamanın sellerden sorumlu olamayacağını, bu tekniğin mevsimsel yağışları yalnızca yüzde 10-30 oranında artırabileceğini belirtiyor. Zaten bölgeye doğru ilerlemekte olan anormal bir hava sisteminin ve Dubai'nin yetersiz drenaj sistemlerinin bu şiddetli selin asıl nedeni olduğunu öne sürüyorlar.

NE OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkisini gösteren yağış pazartesi gecesi başladı ve salı akşamına kadar hız kesmeden devam etti. 1 buçuk yıllık yağış neredeyse 24 saat içerisinde düştü. Bu yağışlar sonrasında ülkenin drenaj sistemlerinin ve altyapısının yetersiz kalması nedeniyle ülkede hayat adeta felç oldu.

Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizlik çalışmaları başladı. Dubai'de 1, Umman'da 20 olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti.

SON 75 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sele kapılması sonucu hayatını kaybetti. Su altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. Ülkede alarm verildi.