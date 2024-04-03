18 milyar dolarlık F-15'ler hazırlanıyor! ABD'den İsrail'e son yılların en büyük yardımı

03 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:05

Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in daha fazla mühimmat ve savaş uçağı talebi bölgeyi büyük krize sürüklüyor.

SON YILLARIN EN BÜYÜK SİLAH SATIŞI

Joe Biden yönetimi kongre İsrail'e 18 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçağı satma planını onaylaması için baskı yapıyor.

F-15 siparişi daha önce Politico ve CNN tarafından bildirilmiş ve iki ABD'li yetkili tarafından doğrulanmıştı. ABD'nin İsrail'e son yıllarda yaptığı en büyük silah satışlarından biri olacak anlaşma aynı zamanda mühimmat, eğitim ve diğer destekleri de içerecek.

Yüksek bütçeli satış için kongrenin onayı gerekiyor. Onay süreci ise Senato alt komitelerinde hararetli tartışmaların habercisi. Zira ABD kongresinde İsrail’e genel anlamda destek var gibi görünse de Demokratik Parti’de itirazlar da yükseliyor.

Demokratik Parti üyesi bazı Temsilci ve Senatörler İsrail’in Gazze’ye saldırılarındaki yüksek sivil can kaybı ve insani kriz sebebiyle Netanyahu yönetimine tepkili.

ABD'li yetkililer, ABD'nin İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü mevcut operasyon için bazı silahların yollanmasını hızlandırmasına rağmen F-15'lerin en az beş yıl boyunca teslim edilmeyeceğini iddia etmişti.

F-15 SAVAŞ UÇAĞI GİRİŞİMİ

Saatte yaklaşık 2.000 mil azami hıza sahip olan F-15, hem havadan havaya muharebe hem de yerdeki hedefleri bombalama yeteneğine sahip. İsrail, halihazırda sahip olduğu F-15'leri Gazze'ye saldırmak için kullanmış olsa da uçaklara yönelik talebi, Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'deki İran destekli milisler ve bizzat İran dahil olmak üzere bölgesel tehditlere ilişkin uzun vadeli endişeleri yansıtıyor gibi görünüyor.

ABD'li bir yetkili, İsrail'in yeni bir F-35 jeti siparişi vermek üzere olduğunu da belirtti.