2024 yılının ilk savaşı! ABD ve İngiltere Husi hedeflerini vurdu, misilleme saldırı geldi! Yemen'de son durum...

12 Ocak 2024 09:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:03

İsrail-Hamas savaşının başlamasıyla beraber dünya ticaretinde ve küresel ekonomide çok önemli bir noktada bulunan Süveyş Kanalı'nın geçişlerinde büyük bir tehdit unsuru oluşturmaya başlayan Yemen'deki İran destekli Husiler ticari gemilere yönelik saldırıları artırırken tansiyon zirveye taşındı. ABD ve İngiltere, sabah karşı, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana, Huveyde ve Taiz kentlerindeki birçok noktada patlama sesleri duyuldu. Amerikalı yetkililer, Husi hedeflerin donanma gemilerinden atılan Tomahawk füzeler ve savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti.

İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana ilk kez Yemen'deki kara hedefleri vuruldu. ABD Başkanı Joe Biden, Husilerin tarihte ilk kez ticari gemilere gemisavar balistik füze ile saldırdığını belirterek, "Bu saldırılar Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası gemiciliğe yönelik saldırılarına doğrudan bir cevaptır. Bu saldırı ABD'yi ki buna askeri personel, gemilerde çalışanlar, partnerlerimiz, uluslararası ticareti tehlikeye atarken taşımacılığın özgürlüğünü de tehdit etti" dedi.

YEMEN'DEN SALDIRILARA MİSİLLEME

Yemen'deki İran destekli Husiler ise ABD ve İngiltere'nin saldırılarına cevap olarak Kızıldeniz'de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını açıkladı. Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen'in cevabı (ABD ve İngiltere'ye) gecikmedi. Yemen silahlı kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile askeri bölge ve üslerine güçlü bir şekilde karşılık veriyor" ifadelerine yer verdi.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Yemenli yetkili Abdülkadir el-Mortada, "Yemen'e karşı Amerikan-Siyonist-İngiliz saldırganlığı sonucu birçok kentte saldırı düzenlendi" açıklamasını yaptı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı da haberinde başkent Sana, Hudeyde, Sada ve Zemar kentlerinin "ABD saldırganlığına" maruz kaldığı bilgisini paylaştı.

İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:

RUSYA'DAN BM'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

10.30: Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti. Rusya'nın yaptığı açıklamada "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Ocak'ta acil olarak toplanmasını talep etti" ifadesi yer aldı.

10.14: Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

09.05: ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

ABD: 16 NOKTADA 60 HEDEF VURULDU

08.48: ABD Hava Kuvvetleri Yemen'de gece boyunca 16 noktada en az 60 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ülkenin Ortadoğu'daki operasyonları denetleyen Korgeneral Alex Grynkewich, "Saldırılarda 100'ün üzerinde, çeşitli türde hassas güdümlü mühimmat kullanıldı" dedi.

İRAN'DAN SALDIRILARA KINAMA

08.33: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı. Saldırıyı, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz."

ABD VE İNGİLTERE'DEN MÜTTEFİKLERİYLE ORTAK AÇIKLAMA

08.00: ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti ile yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik yasadışı, tehlikeli ve yıkıcı saldırılarının devam etmesi üzerine ABD ve Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri, Hollanda, Kanada, Bahreyn ve Avustralya'nın da desteğiyle, kolektif meşru müdafaa hakkına uygun olarak Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ortak saldırılar düzenlemiştir.

Bu hassas saldırılar, Husilerin küresel ticareti ve uluslararası denizcilerin yaşamlarını tehdit etmek için kullandıkları kabiliyetleri bozmayı ve azaltmayı amaçlıyor.

AVUSTRALYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRILARA DESTEK

07.00: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hava saldırılarına destek veren bir açıklama yaptı ve ''ABD ve İngiltere'nin eylemi meşru müdafaa hakkına dayanıyor'' dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralyalıların "operasyon karargahında" bulunduğunu söyledi ancak ülkesinin müdahalesinin kapsamı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Marles düzenlediği basın toplantısında “Avustralya, küresel kurallara dayalı düzeni savunan her türlü eylemi desteklemeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

05.10: Husi yetkili Abdülkadir el-Murteda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yemen topraklarındaki saldırıları doğruladı ve "Allah'a yemin ediyoruz ki Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gazze halkına yönelik saldırılar durmadıkça ve Gazze'deki abluka kalkmadıkça, hiçbir İsrail gemisi ya da İsrail'le bağlantılı geminin geçişine izin vermeyeceğiz" dedi.

05.01: Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını duyurdu.

HUSİLERDEN KARŞI SALDIRI

04.36: Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara cevap olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

04.20: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Yemen'de Husiler tarafından kullanılan askeri tesislere yönelik "hedefli saldırılar" gerçekleştirdiğini duyurdu. İran destekli Husilerin saldırılarını "pervasız" olarak niteleyen Sunak, bu eylemlerin denizde hayatları riske attığını ve Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Bağlantılı hedeflere "gerekli ve orantılı" eylemde bulunduklarını savundu.

04.07: ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

04.00: ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

03.47: ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.