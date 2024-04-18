250 yıllık gizli tüneller! Şehrin altındaki şehir keşfedildi

18 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:59

Dünyanın en gizemli kişisi ama bir o kadar da tanınıyor! Bansky eseriyle ortaya çıktı

Dünyanın en gizemli kişisi ama bir o kadar da tanınıyor! Bansky eseriyle ortaya çıktı

Küçük evlerden oluşan yeraltındaki kayıp bir sokağın, daha geniş bir tünel ağının parçası olduğu ortaya çıktı. Kayıp sokak, 2016 yılında 56 yaşındaki Jeff Highfield tarafından yapılan yenileme çalışmaları sırasında Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde yer alan County Durham'ın Stockton-On-Tees kasabasında yeniden keşfedildi.

Ancak Kuzey Doğu İngiltere'deki yeraltı sokağı, bölgedeki daha büyük bir gizli yeraltı tünel sisteminin küçük bir parçası olabilir. Mahzenlerde farklı yönlere giden bir tünel bulunmasının ardından, gizli küçük evlerin kasabanın diğer bölgelerine açıldığı düşünülüyor.

İddiaya göre bu gizli yeraltı tünelleri ağı kasabanın tamamında, High Street boyunca ve hatta nehre kadar uzanıyor.

YAKLAŞIK 250 YILLIK

Jeff Highfield tünelleri, araziye lüks ofisler inşa etmek için 1 milyon sterlinlik (40 milyon 560 bin TL) bir yenileme planı sırasında ortaya çıkardı. Tünellerin yaklaşık 250 yıllık olduğu düşünülüyor.

Bu evler, şehir merkezinde bulunan bir Georgian konağının yenilenmesi sırasında bulundu. 152 cm yüksekliğindeki bu küçük yeraltı evlerinde ahşap pencere çerçeveleri, masif kapılar, raflar ve hatta mum koymak için boşluklar bulunuyor. Yaşam alanlarında eski bir kiler bile görülebiliyor.

PEK ÇOK TEORİ VAR

Keşfettiklerinden çok etkilenen Jeff, gizemli sokağın asıl amacını anlamak için yerel tarihçilerle konuşarak daha fazlasını öğrenmeye koyuldu.

Açıklamalarda bulunan Jeff şunları söyledi:

"Burası eskiden insanların yaşadığı mahzende, yani aslında bir sokağın altındaki sokak. Belli ki zaman geçtikçe arazi yapılaşmış. Alt kattaki orijinal parke taşları hala duruyor. Altında ne olduğunu örtmek için onları mühürlemek istemedik."

Bu gizemli tünellerin ne için kullanıldığına dair pek çok teori var.

Jeff, tünellerin ne için kullanıldığını "eski eşrafın ana cadde boyunca yürüyerek şehrin farklı bölgelerine gitmesi için Ama aynı zamanda kaçakçılık için de kullanıldığına inanıyoruz, çünkü tünellerin güzergahı nehre gidiyor ve nehirden geliyordu" ifadeleriyle anlattı.

Bazı sakinler bu tünellerin sadece kiler olduğunu ya da alanların insanlar için çok küçük olduğunu ve esas olarak yiyecek depolamak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor.