3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri... "İran iki gün içinde İsrail'e saldıracak"

12 Nisan 2024 09:38 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:51

İran ve destekçilerinin İsrail'e füze saldırısı düzenleyebileceği öne sürülürken İran'dan yeni bir hamle gelmiş Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların askıya alındığı duyurulmuştu... Bu adımdan sonra İran'ın İsrail'e saldıracağına kesin gözüyle bakılırken ABD basınından konuya ilişkin çarpıcı iddia geldi.

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre; saldırının önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde gerçekleşebileceğini ve İsrail'in güney veya kuzey bölgelerinin hedef alınabileceği öne sürüldü.

"HENÜZ NİHAİ BİR KARAR YOK!"

İranlı liderlere yakın bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği perşembe günü bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanları ve aile üyelerini ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Pentagon, Ortadoğu'daki askeri operasyonlardan sorumlu olan ABD Merkez Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla'nın Perşembe günü İsrail'de olduğunu doğruladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin ayrıca İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile de görüşerek, çağrının okunmasına göre "İran tehdidine karşı ABD'nin İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğini" yineledi.