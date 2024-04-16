6 bin 500 Türk, Midilli adasında... Yunan medyası 'istila' diye duyurdu

16 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:13

Midilli Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Panagiotis Hadjikyriakos Yunanistan merkezli devlet televizyonu olan ERT'ye yaptığı açıklamada, "Midilli'deki işletmeciler, Müslümanların Ramazan Bayramı'nda Türk ziyaretçilerin gelişinden ve Midilli gümrüğündeki hızlı vize hizmetinden tamamen memnun kaldılar" ifadelerini kullandı.

Yunan medyasının haberinde, Midilli adasında önceden yapılan rezervasyonlarda beş bin ziyaretçiden bahsedildiğine yer verilirken, Ayvalık ve İzmir'den 6,517 kişinin adayı ziyaret etmesiyle varışların beklentileri aştığı, Midilli'deki gümrük ofisinde 1,314'ten fazla vize verildiği öne sürüldü.

SİSTEM YOĞUN BİR ŞEKİLDE TEST EDİLDİ

Haberde, Midilli gümrük ofisinde hızlı vize verme sisteminin 1 Nisan'da faaliyete geçtiği belirtilirken, Türkiye'den gelen büyük turist dalgasıyla birlikte Nisan'ın 6'sından itibaren sistemin yoğun bir şekilde test edildiği ifade edildi.

Türkiye'den yoğun girişlerin yaşanacağı bir sonraki dönemler için ise 19-21 Nisan tarihleri arasındaki üç gün ve 15-25 Haziran tarihleri arasındaki on günlük süreler olduğu vurgulanırken, bu dönemler bayramın ilk büyük iç turizm dalgasına denk gelecektir.