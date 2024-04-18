8 aydır kayıp eşinin cansız bedeni evin dolabından çıktı! Şoke eden olay

18 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:50

Jennifer Madege'in dünyası, yine Illinois'li olan 53 yaşındaki kocası Richard'ın, işten eve erken geleceğini söyledikten sonra 27 Nisan 2023'te ortadan kaybolmasıyla altüst oldu. Arabası garaj yoluna park edilmiş olmasına ve kişisel eşyaları evin içinde olmasına rağmen, üç çocuk babasından eser yoktu.

ARABASI GARAJDA, EŞYALARI YERİNDEYDİ

ABD'de oldukça ilginç ve tüyler ürperten bir olay yaşandı. Illinois'li bir kadın, 8 aydır haber alamadığı eşinin kalıntılarına evin dolabında rastladı. Jennifer Madege, 53 yaşındaki eşi Richard'ın işten eve erken geleceğini söylemesinin ardından bir daha haber alamadığını anlattı. Madege, eşinin arabasının garaj yoluna park edilmiş olduğunu, kişisel eşyalarının evde olduğunu fakat kendisinden eser yoktu.

DOLAPTAN KALINTILARI ÇIKTI

Bir süre sonra evde tuhaf bir koku yayılmaya başladı. Polis, kanalizasyona benzer koku nedeniyle evin her yerini aradı fakat bir sonuç alamadı.

Jennifer, bir gün el fenerini eline alıp daha önce dizayn ettirdikleri, büyük bir dış dolaba baktı ve neye uğradığını şaşırdı. Dolabın içerisinde eşinin kalıntıları vardı. Madison County Adli tabibi Steve Nonn'a göre Richard kendi canına kıymıştı ve cinayet belirtisi yoktu.

ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Jennifer, Richard ile 20 yıldır evli olduğunu, zihinsel sağlık sorunları yaşadığını fakat bu konuda yardım aldığını anlattı.

Odanın düzeninin sekiz ay boyunca kokuyu gizlediğinden şüpheleniyor. Jennifer konuya ilişkin şunları ekledi:

"Adli tabibin raporuna göre bu oda gizli bir odaydı, dolayısıyla büyük ihtimalle kokunun büyük bir kısmını bu oda kaplıyordu."