870 tonluk kimyasal yüklü tanker alabora oldu!

20 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:24

Yunanlılar Ege Denizi'nin derinliklerinde buldu: Aralarında Osmanlı gemisi de var

Yunanlılar Ege Denizi'nin derinliklerinde buldu: Aralarında Osmanlı gemisi de var

Hazine avcıları bu geminin peşinde! Altın, gümüş, zümrüt hepsi içinde...

Hazine avcıları bu geminin peşinde! Altın, gümüş, zümrüt hepsi içinde...

Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan 870 tonluk tanker Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora oldu. Shimonoseki şehri açıklarına demirleyen tanker şiddetli fırtınayla baş edemedi.

“Keoyoung Sun” adlı kimyasal madde yüklü tanker, yerel saatle 07.05’te yardım çağrısında bulundu.

KAYIP MÜRETTEBAT ARANIYOR

Bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 870 tonluk tanker alabora oldu. 8’i Endonezyalı, 2’si Güney Koreli, 1’i Çinli olmak üzere toplam 11 kişilik mürettebattan 8’i kurtarıldı.

Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.