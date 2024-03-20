20 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:24
870 tonluk kimyasal yüklü tanker alabora oldu!
Japonya'nın batı kıyısı açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu. Tankerdeki 8 kişi kurtarıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan 870 tonluk tanker Japonya'nın batı kıyısı açıklarında alabora oldu. Shimonoseki şehri açıklarına demirleyen tanker şiddetli fırtınayla baş edemedi.
“Keoyoung Sun” adlı kimyasal madde yüklü tanker, yerel saatle 07.05’te yardım çağrısında bulundu.
KAYIP MÜRETTEBAT ARANIYOR
Bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, 870 tonluk tanker alabora oldu. 8’i Endonezyalı, 2’si Güney Koreli, 1’i Çinli olmak üzere toplam 11 kişilik mürettebattan 8’i kurtarıldı.
Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı