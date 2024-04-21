95 milyar dolara onay! Zelenskiy ve Netanyahu'dan ABD'ye teşekkür

21 Nisan 2024 09:08 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 09:22

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımı onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye teşekkürlerini sundu.

UKRAYNA'YA 61 MİLYAR DOLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımını onaylanmasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkati çeken Zelenskiy, bu yardımının faydasının ön cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti.

''RUSYA'YI YENMEK İÇİN KULLANACAĞIZ''

Zelenskiy, "(Yardım) paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın, enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.

İSRAİL'E ABD'DEN 26 MİLYAR DOLAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.