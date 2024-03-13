ABD Başkanı Biden'a gizli belge soruşturması... Adaylığı iyice tartışmalı hale geldi

13 Mart 2024 06:29 - Güncelleme : 13 Mart 2024 06:57

ABD Başkanı Joe Biden'ın iktiradırı gizli belge soruşturması nedeniyle sallanmaya devam ediyor. Biden'ın Barrack Obama'nın başkan yardımcılığını üstlendiği dönemin belgelerini özel mülküne götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Konuyu araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden için cezai soruşturmaya gerek olmadığı yönünde bir rapor vermişti. 345 sayfalık raporunda, Biden'ın "zayıf bir hafızaya" sahip olduğunu belirten Hur, ABD Temsilciler Meclisi oturumunda Kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Hur, burada yaptığı değerlendirmede Başkan Biden'ın hafızasına ilişkin değerlendirmesinin doğru ve adil olduğunu söyledi.

DEMOKRATLAR İÇİNDE KESKİN AYRILIKLAR

Süreç Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Parti arasında kutuplaşmayı artırırken, Demokratik Parti içerisinde de görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bazı Demokratlar, Hur'ün Biden'ın hafızasına ilişkin değerlendirmesinin gereksiz ve uygunsuz olduğunu savunurken, partililerin büyük çoğunluğu ise savcının raporunun Biden'ı akladığı görüşünü savunuyor.

Özel Savcı Robert Hur

Bu durum aynı zamanda benzer bir "gizli belge" soruşturması devam eden eski ABD Başkanı Trump'ın durumu da yeniden gündeme taşıda. Cumhuriyetçiler Trump hakkında devam eden davayı işaret ederek, ortada çifte standart olduğunu öne savunuyor. Cumhuriyetçiler aynı zamanda, "Biden'ın mental durumu sebebiyle başkanlık yapmaması gerektiğini" de hararetle dile getiriyor.

ADAYLIĞI TAŞTIŞILIR HALE GELDİ

ABD basınına göre, hem söz konusu soruşturmanın hem de Biden'ın sağlık durumunun yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'yi başka bir aday arayışına itebileceği yönündeki görüşler daha da güçleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yıl nisan ayında yaptığı açıklamada 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklamış, seçmenlerden "başladığı işi bitirmek" için kendisine daha fazla zaman tanımalarını istemişti.