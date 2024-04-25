ABD, Filistin yanlısı gösterileri durduramıyor! Gözaltılar artıyor İsrail krizi büyüyor

25 Nisan 2024 10:07 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:07

İsrail'den soykırıma desteği için ABD'ye teşekkür: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

İsrail'den soykırıma desteği için ABD'ye teşekkür: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

ABD'de Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ediyor. New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto gösterileri birçok üniversiteye sıçradı.

Teksas Üniversitesi'nde Filistin Dayanışma Komitesi bir gösteri planladı. İsrail’in Gazze'ye operasyonlarını ve masum Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto eden yüzlerce öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde bir araya gelmeye başladı.

Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini öne sürdüğü 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

BEYAZ SARAY'DAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Beyaz Saray gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ifade özgürlüğünden yana olduğu belirtildi. Ancak hem öğrencilerin hem de toplumların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiği dile getirildi.

Ayrıca açıklamada, "Yahudi karşıtı bir söylem gördüğümüzde buna karşı durmalıyız" ifadelerine de yer verildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesi'ne gelerek öğrencilere, "Sınıfa dönün ve bu saçmalığa bir son verin" açıklamasını yaptı. Johnson, Yahudi karşıtlığının üniversitelerde yayıldığını savundu.

Johnson'ın konuşmasını yaptığı sırada Filistin yanlısı sloganlar atıldığı duyuldu.

JOHNSON'A CEVAP YAHUDİ ÖĞRENCİLERDEN GELDİ

ABD’nin Columbia Üniversitesi’ndeki Yahudi öğrenciler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ı yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Öğrenciler, "Kampüste çok fazla antisemitizmle karşılaştığını iddia eden öğrenciler, İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar." diye konuştu.

NETANYAHU'DAN ÖĞRENCİLERE TEPKİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ABD'de gerçekleştirilen protestolara ilişkin konuştu. Öğrencileri, yahudi öğrencilere ve yahudi öğretim üyelerine saldırmakla suçlayan Netanyahu "Protestoların durdurulması için daha fazlası yapılmalı." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.