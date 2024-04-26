ABD güçlerini çıkarmaya hazırlanıyorlar! İki ülke kararını verdi

26 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:43

Orta Doğu’da İsrail’in Gazze saldırılarına yardım ederek tansiyonun yükselmesine sebep olan ABD, Afrika ülkelerinde de varlığını sürdürmek istiyor. ABD, en son İran-İsrail savaşında sözde arabulucu rolünü üstlenerek gerilimi azaltmaya çalışmış, saldırılardan önceden haberi olduğunu açıklamıştı.

ABD güçleri son aldığı kararla Suriye’de silah ve mühimmat varlığını artırdı. ABD ordusu, Rojava’nın Haseke kentindeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

ABD, Afrika ülkelerinde de gücünü artırmak istiyor ancak iki ülkenin aldığı karar etkinin azaldığını gösteriyor.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Nijer'deki askeri hükümetin ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasını feshetmesinin ardından Çad'ın da ülkedeki Amerikan güçlerini sınır dışı edeceği iddia edildi. Yerel basındaki haberlerde, Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği iddiaları yer aldı.

YAZILI BİLDİRİM YAPILDI

Çad hükümetinin, Washington yönetimine yazılı bildirim yaparak iki ülke arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği ve Çad'da konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılabileceğini ilettiği belirtiliyor. Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmadı ancak bu sayının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekti.