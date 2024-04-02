ABD polisinin ölümcül hatasının görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2022 yılında yaşanan korkunç olayın görüntüleri yayımlandı. Polis, 15 yaşındaki kızı, saldırgan sanmış ve kameralar önünde katletmişti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 27 Eylül 2022'de yaşanan korkunç olayın görüntüleri yayımlandı. bir saldırgan, Anthony John Graziano, eşi Tracy Martinez'i öldürdükten sonra 15 yaşındaki kızı Savannah Graziano'yu kaçırdı ve polislerle kovalamaca başladı.
''DURUN, KIZI VURMAYIN!'' UYARISI İŞE YARAMADI
ABD polisi, saldırganın kullandığı otomobili, çok sayıda polis aracı ve helikopterle kovalamaya başladı. Kamera kayıtlarına göre, polis, ''Durun, kızı vurmayın!'' diyerek uyarsa da ölümcül hata gerçekleşti.
POLİSLERİN İDDİASI YALAN ÇIKTI
ABD polisi, genç kızı polise doğru koşmaya çalışırken kurşunladı. Polis memurlar, genç kızın kurşun geçirmez yelek olduğunu, ateş açtığını iddia etti fakat yetkililer, yayımlanan videoyla kızın silahsız olduğunu gözler önüne serdi.
Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının devam ettiği açıklandı.