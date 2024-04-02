ABD polisinin ölümcül hatasının görüntüleri ortaya çıktı!

02 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:36

Korkunç olay! 1,3 milyon dolar için bacaklarını kestirdi!

Korkunç olay! 1,3 milyon dolar için bacaklarını kestirdi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 27 Eylül 2022'de yaşanan korkunç olayın görüntüleri yayımlandı. bir saldırgan, Anthony John Graziano, eşi Tracy Martinez'i öldürdükten sonra 15 yaşındaki kızı Savannah Graziano'yu kaçırdı ve polislerle kovalamaca başladı.

''DURUN, KIZI VURMAYIN!'' UYARISI İŞE YARAMADI

ABD polisi, saldırganın kullandığı otomobili, çok sayıda polis aracı ve helikopterle kovalamaya başladı. Kamera kayıtlarına göre, polis, ''Durun, kızı vurmayın!'' diyerek uyarsa da ölümcül hata gerçekleşti.

POLİSLERİN İDDİASI YALAN ÇIKTI

ABD polisi, genç kızı polise doğru koşmaya çalışırken kurşunladı. Polis memurlar, genç kızın kurşun geçirmez yelek olduğunu, ateş açtığını iddia etti fakat yetkililer, yayımlanan videoyla kızın silahsız olduğunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının devam ettiği açıklandı.