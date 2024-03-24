ABD, Rusya sınırına yaklaştı! Rus jetleri anında havalandı

24 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 24 Mart 2024 19:15

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus hava sahasına yaklaşan bir grup uçak tespit edildiği ve bunun üzerine uçağı tanımlamak ve herhangi bir ihlali önlemek için bir Rus yapımı MiG-31 savaş uçağı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus savaş uçağı mürettebatı hava hedefini bir çift ABD Hava Kuvvetleri B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak tanımladı" denildi.

Açıklamada ayrıca stratejik bombardıman uçaklarının Rus savaş uçağı yaklaşırken uçuş rotalarını ayarladıkları ve ardından güvenli bir şekilde döndükleri belirtildi.

ABD CEPHESİ SESSİZ

Rusya'nın sınırının ihlal edilmediği de belirtilirken, Rus savaş uçağının manevralarının "tarafsız sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun şekilde ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek" gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD makamları henüz açıklama hakkında yorum yapmadı.