ABD, Rusya'nın müttefikinden savaş uçakları aldı! Satış raporu ortaya çıktı

29 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:44

ABD’nin Rusya müttefiki olarak belirtilen Kazakistan’dan savaş uçağı satın aldığı ortaya çıktı. Kyiv Post'un haberine göre ABD, Kazakistan'dan eski Sovyet dönemi savaş uçağı satın aldı. Rusya'nın tarihi bir müttefiki olan Kazakistan, Batılı ülkelerle daha fazla etkileşime giriyor.

117 SAVAŞ UÇAĞI

Hava filosunu geliştiren Kazakistan, aralarında 1970'li ve 1980'li yıllardan kalma MiG-31 önleme uçakları, MiG-27 avcı bombardıman uçakları, MiG-29 avcı uçakları ve Su-24 bombardıman uçaklarının da bulunduğu 117 Sovyet dönemi avcı ve bombardıman uçağını açık arttırmayla sattı.

Kyiv Post, beyan edilen satış değerinin bir milyar Kazakistan tengesi veya 2,26 milyon dolar olduğunu ve her bir uçak için ortalama 19.300 dolarlık bir değere eşit olduğunu söyledi.

Kyiv Post'a göre Ukrayna Telegram kanalı Insider UA, ABD'nin eski, kullanılamaz savaş uçaklarından 81 adet satın aldığını söyledi. Post, ABD'nin satın alımının ardındaki nedenin açıklanmadığını ancak benzer uçakların hizmette olduğu Ukrayna'da kullanılma olasılığının arttığını söyledi.

Rusça İngilizce haber sitesi Reporter, satışın offshore şirketler aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Kyiv Post, Ukrayna'nın Sovyet dönemi silahlara olan bağımlılığının devam etmesi göz önüne alındığında uçağın ya yedek parça kaynağı olarak hizmet verebileceğini ya da havaalanlarında tuzak olarak stratejik şekilde konuşlandırılabileceğini söyledi.

RUSYA-KAZAKİSTAN ORTAKLIĞI

1992'de imzalanan Kolektif Güvenlik Anlaşması, Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgizistan ve Tacikistan bir çatışma durumunda birbirlerine yardım etmekle yükümlü kılıyor. Kısaca CSTO olarak bilinen bu örgütün silahlı gücü 25 bin kişiden oluşuyor. Bugüne dek CSTO herhangi bir çatışmanın içinde yer almadı, ancak örgüt üyesi ülkeler düzenli olarak ortak askeri tatbikatlar organize ediyor.

Kyiv Post'un analizine göre, Orta Asya ülkesinin askeri yeteneklerini geliştirme çabaları, Batı ülkeleriyle artan ilişkileriyle örtüşüyor ve Moskova ile tarihi bağlardan uzaklaşmanın sinyalini veriyor.