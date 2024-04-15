ABD tarihinde bir ilk! Eski Başkan Trump ceza mahkemesinde

15 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:27

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'la ilgili ceza davası başlıyor. Ülke tarihinde ilk kez eski bir başkan, ceza mahkemesinde yargılanacak, dava bugün görülecek.

'Sus payı davası' olarak bilinen yargılamada Trump'a 34 ayrı suçlama yöneltiliyor. Suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de bulunuyor.

Donald Trump ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve davayı 'siyasi cadı avı' olarak tanımlıyor.

TRUMP HAPİS CEZASI ALABİLİR

Donald Trump'ın yargılama sonucu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere aday olan Trump, bu tarihi dava nedeniyle seçimden önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

Öte yandan Trump'ın eski başkan olması nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.