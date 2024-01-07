ABD üslerine peş peşe SİHA saldırısı

07 Ocak 2024 22:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:16

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Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail ordusu saldırılarına tüm şiddetiyle devam ediyor. İşgalin ilk gününden bu yana İsrail'e tam destek veren ABD de Irak ve Suriye'deki üslerine aldığı saldırı haberleriyle sarsılıyor.

İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada,Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMA BİR CEVAPTIR"

Yapılan açıklamada, “Irak’ın batısında yer alan işgal altındaki Ayn el-Esed üssüne saldırı düzenlendi. İslami Direniş, düşmanın kalelerini vurmaya devam edecek. Saldırı Irak ve bölgedeki ABD işgal güçlerine direnişimizin devamı ve siyonistlerin Gazze'de halkımıza yönelik katliamlarına cevap olarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

SİHA İLE VURDULAR

Açıklamada ek olarak Suriye’nin Haseke ve Culan bölgelerindeki ABD üslerine benzer saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD Kasrek üssü ile Culan’daki üsse SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.