ABD yasakladı, İtalya Rekabet Kurumu ceza kesti! TikTok'un başı dertte

14 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:15

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, potansiyel zararlı içeriklerden reşit olmayan kullanıcıları korumadığı gerekçesiyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon avroluk para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya platformu TikTok'ta dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçük yaştakiler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehlikeye atıp atmadığını belirleme bakımından yetersiz kaldığı kaydedildi.

KENDİ YÖNERGELERİNE UYMUYORLAR

Açıklamada, ayrıca söz konusu sosyal medya platformunun bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli tedbirleri almadığı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadığı ifade edildi.

ABD YASAKLMAYA HAZIRLANIYOR

ABD Temsilciler Meclisi’nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’a geleceğine dair oylama yapıldı. Oylamada, 65’e karşı 352 oyla Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair ilk onay verildi.

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor.

ABD'DE NEDEN YASAKLANIYOR?

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" kabul edildi. Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin Amerikan vatandaşlarının bilgilerini Çin'e aktarmamasını sağlamayı amaçlıyor.

Tasarıya destek verenler, TikTok'un Amerikan kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını iddia ederken, karşı çıkanlar ise bunun ispata muhtaç olduğunu ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelebileceğini savunuyor.