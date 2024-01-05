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    • 05 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:27

    ABD'de B-1B bombardıman uçağı düştü

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bir B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.

    ABD&#039;de B-1B bombardıman uçağı düştü
    Abd, Bombardıman Uçağı, Uçak Kazası, Güney Dakota

    Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetlerinin "B-1B Lancer" bombardıman uçağı inişe geçtiği sırada yere çakıldı. Yerel saatle 17.50'de meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.

    Güney Dakota'daki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 28. Bombardıman Kanadı yaptığı açıklamada, kazanın yerel saatle 17:50'de meydana geldiğini ve kaza sırasında eğitim görevinde olan mürettebatın B1B'yi indirmeye yönelik başarısız bir girişimin ardından kazanın gerçekleştğini aktardı. Kazanın detaylı nedenini araştırmak üzere bir komite oluşturulacağı ifade edildi.

    SİS VE ALÇAK BULUTLAR NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ ZAYIFTI

    Yerel havaalanı için yapılan hava tahminlerine göre, kaza sırasında sis ve alçak bulutlar nedeniyle görüş mesafesi zayıftı.

    İLK KEZ AFGANİSTAN OPERASYONLARINDA KULLANILDI

    İlk kez 1980'lerde hizmete giren B1B, ilk olarak ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonları için yakın hava desteği görevlerini yürüttüğü Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılmıştır.

    Haberler>Dünya>ABD'de B-1B bombardıman uçağı düştü
    Etiketler
    abdbombardıman uçağıuçak kazasıgüney dakota
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