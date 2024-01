ABD'de gizli sinagog tünellerini açan Yahudiler serbest!

12 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:40

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan 'Chabad-Lubavitch World Headquarters' adlı sinagoga yapılan polis baskınıyla ortaya çıkan tünelleri kazan Yahudiler hakkında mahkeme kararını verdi. Yaşları 19 ila 21 arasında değişen 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 5'i suçlarını kabul etmedi ve kefaletsiz serbest bırakıldı. 20 yaşındaki Dov Bear Shenhav, 19 yaşındaki Shmuel Malka, 20 yaşındaki Blumenfeld Yerachmiel, 19 yaşındaki Henachem Mulakando ve 20 yaşındaki Levi Tyz Lahav serbest bırakılırken, diğer 4 Yahudi ise suç teşkil eden fesatçılığa teşebbüs ve dikkatsizce tehlikeye atma suçlamalarıyla mahkemeye çıkma cezasıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE KARARI

Gizli tüneli yasa dışı kaba aletlerle ve çıplak elleriyle kazdıklarını iddie eden Yahudilerin, sinagog ve çevre binalara da zarar verdiği belirtildi. New York Belediyesi, altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı. New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, tünellerin sinagogun arkasındaki iki katlı bir binada yapısal sorunlara yol açtığı ve söz konusu bina için de tahliye kararı alındığını ifade etti. Sinagogun ve bazı binaların altındaki tünellerin yasa dışı olarak açıldığını vurgulayan sözcü, bu tünellerde moloz, pislik ve bazı aletler bulunduğu bilgisini paylaştı. Rudansky ayrıca tahliye işleminin uygulanmasının ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti.

SİNAGOGUN ALTINDAKİ TÜNELLER

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti. Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Covid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

30 YILLIK İÇ KARIŞIKLIĞIN YANSIMASI

Bir dönem hareketin lideri Haham Menachem Mendel Schneerson'ın eski evi olan sinagogun tünellerinin bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıktığı anlaşıldı. 1994 yılında Haham Mendel'in ölümüyle beraber Hasidik Yahudiler ikiye bölündü. Hahamı mesih ilan eden bir grup Yahudi, ölmediğini öne sürerek halen hareketin başında olduğunu, yerine birinin getirilemeyeceğini öne sürdü. Bir grup Yahudi ise yeni bir lider seçmeleri gerektiğini savundu. Tünelleri oluşturanların ise Haham Mendel'i lider olarak gören grup olduğu iddia edildi.

Hareketin sözcüsü Motti Seligson, 'bir grup aşırıcı öğrencinin' genel merkezin arkasındaki boş bir binanın duvarlarını gizlice kırdığını, bir dizi ofis ve sınıf binasının altından sinagoga bağlanan bir yer altı tüneli oluşturduğunu açıkladı. Tünelde yakalanan 4 haham öğrencisi, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Aşırılıkçı öğrenciler, sinagogu genişletmek amacıyla tünelleri kazdıklarını, Haham Mendel'in isteğinin bu yönde olduğunu öne sürdüler.

New York Post'un haberine göre, Hasidik topluluğun üyeleri de tünelin inşasından bir grup aşırılıkçı öğrencinin sorumlu olduğunu iddia ettiler. Kendini Zalmy Grossman olarak tanıtan ve tutuklulardan bazılarını tanıdığını iddia eden bir adam The New York Times'a "Bunu sinagogu genişletmek ve büyütmek için yaptılar. Rebbe'nin isteklerini yerine getirmeye geldiler.'' dedi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Yahudi gençler, merdivenlerden inip koridorlardan geçerek Crown Heights'taki Chabad-Lubavitch Dünya Genel Merkezi'nin bitişiğindeki binanın duvarından yaklaşık 2 metreye 2 metrelik bir ızgaranın çıkarıldığı toprak dolu bir odaya ulaşıyor.

Videoyu çeken kişi daha sonra delikten sürünerek geçiyor ve bu delik 3 metre yüksekliğinde toprak bir tünele açılıyor; tünelin yaklaşık 50 metre uzandığı ve iki köşeden merkezin kapatılan erkekler ritüel banyosunun bulunduğu yere ulaştığı kayıtlara geçti.