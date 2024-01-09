ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir: Hannibal Lecter benzetmesi

09 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:31

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı. Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti. Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.

Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı. Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

HANNİBAL LECTER KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Yargıca saldıran Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi. Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.

ABD basınında Redden'in maskesi için Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakteri benzetmesi yapıldı. 30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.