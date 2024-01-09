ABD'de panik anları! Beyaz Saray kapısına dalan araç Gizli Servis'i harekete geçirdi

09 Ocak 2024 09:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:53

ABD'de kısa süreli panik yaşandı. Bir sürücü, aracıyla Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına daldı. Gizli Servis tarafından doğrulanan olayda kimsenin zarar görmediği, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Gizli Servisi İletişim Şefi Anthony Guglielmi yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltında olduğunu, olayın nedeni ve şeklinin araştırıldığını söyledi. Guglielmi, "Akşam 6'dan kısa süre önce bir araç Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına çarptı. Çarpışmanın nedenini ve şeklini araştırıyoruz" dedi.

ABD lideri Joe Biden'ın kaza esnasında Beyaz Saray'da bulunmadığı belirtildi. Şüpheli sürücünün aracı aranırken bir saatten fazla bir süre Washington DC Polis Departmanı'nın tarfiği durduğu bu nedenle gecikmelerin yaşandığı açıklandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Öte yandan son yıllarda Beyaz Saray, çitlerin daha uzun hale getirilmesiyle kapsamlı bir şekilde güçlendirildi. 2021'de Milli Park Servisi, atlayanları ve diğer halk üyelerini üzerinden tırmanmaktan caydırmak için daha geniş, daha güçlü direklere sahip 13 metrelik bir çit inşa etti.