ABD, savaşın ortasında Avrupa'yı yalnızlığına terk edebilir! Rusya güçlenerek ilerliyor

20 Şubat 2024 11:18 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 14:04

Ukrayna-Rusya savaşındaki dengesizlik Avrupa devletlerine korku saldı. Batılı Liderlerin ortak hareket ettiğine yönelik görüntü netleşmeye başladı. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'nın kalesi olan Avdiyivka'yı kazanması ardından Avrupa ülkelerinde korkuya neden oldu. Korkmalarındaki en büyük etken ise ABD'nin savaşta onları yalnız bırakma olasılığının giderek güçlenmesinden kaynaklı oldu.

ABD SAVAŞ ORTASINDA AVRUPA'YI YALNIZ BIRAKABİLİR!

Rusya'nın askeri olarak giderek güçlenmesi, bunun yanı sıra Çin ile omuz omuza gizli anlaşmalar yapması Avrupa'da paniğe neden oldu. Ötesi Putin'in Avrupa devletlerine göz dağı vermek için Ukrayna sınırlarında adım adım ilerlemesi akabinde panik havası kesinleşti. Avrupa'nın hem ekonomik hem de askeri anlamda yalnız kalma olasılığı arttı.

The New York Times'ta yer alan yazı da ise; Avrupa'nın ABD'nin kendisini yalnız bırakacağına dair kuşkuları yer alması durumu somut hale getirdi. Putin'in geçtiğimiz günlerde uzaya nükleer silah yerleştirme iddiaları akabinde ABD'nin bu bilgiyi servis etmesi de dikkat çekti.

KIZILDENİZ KRİZİ SAVAŞ KORKUSU!

Rusya'nın ilerleyişi ve dozunu arttırması Avrupalı devletleri bir araya getirdi. ABD'nin yalnız bırakması durumunda Avrupa devletlerinin nasıl bir harita çizeceğine dair adımlarına yönelik tedirgin halleri dünya gündeminde yer aldı. 2022 yılından bu yana Rusya'nın güç gösterisi savaş tatbikatları Çin devletiyle anlaşması üzerine Avrupa devletlerini Ukrayna'ya askeri destek vermeye götürdü.

Ancak Avrupa savaştan da önemli bir krizle burun buruna olduğu için askeri desteği bütçesini hesaplamak zorunda. Aksi takdirde Gıda Krizi yaşayan Avrupa devletleri Rusya'ya karşı olası bir hamle de geri dönüşü olunmaz bir enkazı artıracağımın altı çizildi. Uzmanlar Avrupa'nın olası bir atağı savaşı bitirmeyeceği ancak 10 yıl daha uzatacağına bununda ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi. Avrupa ABD'nin olası yalnızlığında krizlerle karşı karşıya kalacağa benziyor.