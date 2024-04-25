ABD'deki Filistin'e destek gösterisinde hem öğrencileri hem gazetecileri dövdüler!

25 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:15

Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde öğrenciler İsrail'i protesto etmek için toplandı. Eylemi kısıtlamaya çalışan güvenlik güçleri ve öğrenciler arasında arbede çıktı. Teksas polisi hem öğrencilere hem de o anları çeken gazetecilere tekme tokat saldırdı.

İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik eylemlerini protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı. Polis ilk aşamada, grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı.

Polisin müdahalesi ve yer yer tutuklamalar devam ediyor.

EYLEMLER BÜYÜYOR

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.