Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var
09 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:25

ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var

ABD'deki köprü felaketinin ardından Rusya'nın Smolensk bölgesinde de demiryolu üzerindeki köprü çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD&#039;deki köprü faciasının ardından Rusya&#039;da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın batısındaki Smolensk bölgesine bağlı Vyazma’da demiryolunun üzerinden geçen Paninsky Köprüsü çöktü. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çökme sırasında köprüde bir kamyon ve otomobilin bulunduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Moskova Demiryolları, olay sırasında raylarda tren olmadığını belirtirken, bölgedeki seferlerin durdurulduğunu aktardı.

ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi ile olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'DEKİ KÖPRÜ FACİASI

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu! - 1. Resim

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olympiakos-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...