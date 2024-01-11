ABD'deki sinagog tünelleri '30 yıllık iç karışıklığın yansıması' iddiası

11 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:19

Brooklyn'de tarihi sinagogun altındaki tüneller, salı günü dünya gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde Arjantin'in lideri olan Javier Milei'nin de hayranı olduğu, bir dönem hareketin lideri Haham Menachem Mendel Schneerson'ın eski evi olan sinagogun tünellerinin bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıktığı anlaşıldı.

1994 yılında Haham Mendel'in ölümüyle beraber Hasidik Yahudiler ikiye bölündü. Hahamı mesih ilan eden bir grup Yahudi, ölmediğini öne sürerek halen hareketin başında olduğunu, yerine birinin getirilemeyeceğini öne sürdü. Bir grup Yahudi ise yeni bir lider seçmeleri gerektiğini savundu. Tünelleri oluşturanların ise Haham Mendel'i lider olarak gören grup olduğu iddia edildi.

Hareketin sözcüsü Motti Seligson, 'bir grup aşırıcı öğrencinin' genel merkezin arkasındaki boş bir binanın duvarlarını gizlice kırdığını, bir dizi ofis ve sınıf binasının altından sinagoga bağlanan bir yer altı tüneli oluşturduğunu açıkladı. Tünelde yakalanan 4 haham öğrencisi, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Aşırılıkçı öğrenciler, sinagogu genişletmek amacıyla tünelleri kazdıklarını, Haham Mendel'in isteğinin bu yönde olduğunu öne sürdüler.

New York Post'un haberine göre, Hasidik topluluğun üyeleri de tünelin inşasından bir grup aşırılıkçı öğrencinin sorumlu olduğunu iddia ettiler. Kendini Zalmy Grossman olarak tanıtan ve tutuklulardan bazılarını tanıdığını iddia eden bir adam The New York Times'a "Bunu sinagogu genişletmek ve büyütmek için yaptılar. Rebbe'nin isteklerini yerine getirmeye geldiler.'' dedi.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Yahudi gençler, merdivenlerden inip koridorlardan geçerek Crown Heights'taki Chabad-Lubavitch Dünya Genel Merkezi'nin bitişiğindeki binanın duvarından yaklaşık 2 metreye 2 metrelik bir ızgaranın çıkarıldığı toprak dolu bir odaya ulaşıyor.

Videoyu çeken kişi daha sonra delikten sürünerek geçiyor ve bu delik 3 metre yüksekliğinde toprak bir tünele açılıyor; tünelin yaklaşık 50 metre uzandığı ve iki köşeden merkezin kapatılan erkekler ritüel banyosunun bulunduğu yere ulaştığı kayıtlara geçti.

CrownHeights.Info'nun web sitesinde paylaşılan fotoğraflarda tünelin yan tarafında bir alkol kutusu ve asılı bir elektrik kablosu görülüyor.

Video kliplerden birinde lekeli bir yatağın terk edilmiş halde durduğu görülürken, bir başka görüntüde bir bebek sandalyesi olduğu görülüyor.

CADDEDEN GİZLİ BİR GİRİŞ-ÇIKIŞ YERİ VAR

İddiaya göre sinagog, şehrin altından yan taraftaki binaya bağlandığı ve caddeden gizli bir giriş/çıkışının olduğu tespit edildi. Yine sosyal medyada paylaşılan videolarda bir kişinin binanın dışındaki kaldırıma ulaşmak için tünelleri kullandığı görüldü.