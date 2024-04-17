ABD'den gerilimi artıracak adım! Keşif uçağı havalandı, anbean takip ettiler

17 Nisan 2024 17:28 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:42

Çin ve Tayvan arasında uzun yıllardır devam eden gerilim ABD'nin de devreye girmesiyle iyice artmıştı... ABD'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretler sonrasında Çin yaptığı tatbikatlarla adeta gövde gösterisi yapmıştı.

Bölgede hala tedirginlik hakimken ABD'den gerilimi artıracak bir adım daha geldi. ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'nun aktardığı bilgilere göre; yapılan açıklamada, "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

Yapılan açıklamanın devamında da "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun olarak hareket ederek tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

ÇİN JETLERİ ABD UÇAĞININ GEÇİŞİNİ TAKİP ETTİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, Tayvan ve çevresinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Çin savaş jetlerinin, ABD uçağının geçişini takip ettiğini bildirdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY...

Öte yandan uçuşun, ABD ve Çin savunma bakanlarının, 2022'den bu yana ilk kez dün telefonla görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.