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19 Mart 2024 00:45 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:50

AB’den Yahudi yerleşimcilere yaptırım!

AB, Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AB’den Yahudi yerleşimcilere yaptırım!

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

AB’den Yahudi yerleşimcilere yaptırım! - 1. Resim

YAPTIRIM ONAYLANDI

ABD ve İngiltere’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

Albares, "Bugün, Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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