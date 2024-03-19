AB’den Yahudi yerleşimcilere yaptırım!

19 Mart 2024 00:45 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:50

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

YAPTIRIM ONAYLANDI

ABD ve İngiltere’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının "oybirliğiyle" Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını onayladığını bildirdi.

Albares, "Bugün, Batı Şeria'da Filistinlileri taciz eden şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımları oybirliğiyle onayladık" dedi.