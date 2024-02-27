ABD'li asker Gazze için kendini yakmıştı, Hamas'tan sert açıklama geldi

27 Şubat 2024 06:56 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 06:57

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki asker Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde dünya genelinde büyük yankı bulan bir eyleme imza atmıştı. İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimini protesto eden Bushnell kendini ateşe vermiş, o anda çekilen görüntüler sosyal medya milyonlarca kez paylaşılmıştı.

BIDEN YÖNETİMİ SORUMLUDUR

Eylemi sonrası ağır yaralanan Bushnell hastanede hayatını kaybederken olaya ilişkin Hamas'tan yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur" ifadesine yer verildi.

TAZİYE VE DANYANIŞMA MESAJI

Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe" ışık tutmak için "hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.