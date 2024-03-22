ABD'li Bakan Blinken'dan Hamas'a tehdit! Katar'a 'Ülkeden kovun' çağrısı

22 Mart 2024 11:40 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:59

İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın önerisi dikkat çekti. CNN International'ın haberine göre, ABD'li bakan, Hamas'ın, Gazze'deki çatışmayı durduracak bir rehine takası ve ateşkes mutabakatı yapmaması halinde üst düzey üyelerinin bulunduğu Doha'dan kovulması önerisinde bulundu.

KATAR TEHDİTLİ ÖNERİYE KARŞI GELMEDİ

Yetkililer, mesajın, Blinken tarafından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, 5 Mart'ta Washington'da yapılan toplantıda iletildiğini söyledi.

ABD'li yetkililer, ateşkes mutabakatı çabalarında Washington ile arabulucu rolü oynayan Katar'ın, "mesajı anladığını ve büyük bir tepki göstermediğini" ifade etti.

Katarlı yetkililerin, bu uyarıyı Hamas liderlerine iletip iletmediğinin ise bilinmediği kaydedildi.

BM'DE ATEŞKES İÇİN KARAR TASARISI OYLAMASI

Öte yandan BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), bugün Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı oylanacak.

Sağlanacak ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkat çekiliyor.

TASARIDA 2 DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK VAR

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek veriliyor. Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

ÇATIŞMALARIN DURMASI AÇISINDAN FIRSAT

Söz konusu ateşkesin çatışmaları daha sürdürülebilir bir şekilde durdurmak için koşulların oluşturulması bakımından fırsat olarak görülmesi gerektiği kaydedilen karar tasarısında, bu yönde diplomatik çabaların artırılması talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması isteniliyor.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade ediliyor.