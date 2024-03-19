ABD'li başkana tökezleme önleyici ayakkabılar! Sosyal medya yıkıldı: Air Biden

19 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:35

Yaşından dolayı çok eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni seçimlerde de aday olması tartışmaları sürerken sosyal medyada da sesler kısılmadı. 81 yaşındaki Biden'ın bu kez ayakkabıları gündem oldu. Şimdiye kadar birçok kez tökezleyen, düşen ya da düşmekten ucu ucuna kurtulan Biden'a çözümü ayakkabı değişikliğinde buldular. Üstelik Biden için seçilen ayakkabılar son moda örneği.

Inside Edition'ın haberine göre, Joe Biden Hoka marka ayakkabılarla dengesini sağlamaya çalışıyor. Haberde, "Hoka Transport" ayakkabısının "şüphesiz harika denge" sağlayan "geniş bir tabana" sahip olduğu ve "yürürken veya doğa yürüyüşü yaparken azami konfor ve destek için tasarlandığı" belirtildi.

''AIR BIDEN''

Sosyal medyada yeni ayakkabılarıyla ön plana çıkan ABD'li başkan için birçok yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biden'la ilgilenenler onu yeni bir çift 'yaşam tarzı spor ayakkabı' giymeye zorluyor çünkü çok fazla tökezliyor" derken bir başkası ''Air Biden'' yorumunda bulundu.

''BAŞKANDA BU AYAKKABILARI GÖRMEK İSTEMEM''

ABD Başkanı Biden'ın ayaklarında bu ayakkabıyı görmek istemediğini söyleyenler de oldu:

"Bacaklarımı mahveden bir sakatlık nedeniyle Hoka giymeye başladım. Gerçekten de çok iyi ayakkabılar. Yine de Başkan'ın bunları giydiğini görmek istemem"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Biden'ın ayağında sinir hasarına neden olan duyusal periferik nöropati hastalığı olduğu açıklanmıştı. Bu hastalık, Biden'ın birçok düşmesinden ya da tökezlemesinden sonra ortaya çıkmıştı.