ABD'li doktor Filistinli yetimin mektubunu Biden'a vererek toplantıyı terk etti

03 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:32

18 milyar dolarlık F-15'ler hazırlanıyor! ABD'den İsrail'e son yılların en büyük yardımı

18 milyar dolarlık F-15'ler hazırlanıyor! ABD'den İsrail'e son yılların en büyük yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bulunduğu toplantıya katılan Filistin asıllı Amerikalı doktor Thaer Ahmad damga vurdu.

Filistin asıllı Amerikalı doktor Thaer Ahmad, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle yapılan zirveyi protesto ederek ortamdan ayrıldı. Ayrılmadan önce ise Refah'a sığınan Hadil adlı 8 yaşındaki yetim çocuğun yazdığı bir mektubu Biden'a verdi. Mektupta, "Size yalvarıyorum Başkan Biden, Refah'a girmelerini engelleyin" yazdığı belirtildi.

CNN International'ın haberine göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yer alan Nasır Hastanesi'nde çalışan acil tıp doktoru, "Toplantıdaki tek Filistinli bendim, bu büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Kendi toplumuma duyduğum saygıdan dolayı toplantıdan ayrılacağımı söyledim" dedi.

Ahmad, Gazze'de görev yapan yardım çalışanlarının korunması için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek, bunları Biden'a ilettiğini de söyledi. Doktor şu ifadeleri kullandı:

''Gazze yaşanmaz hale geldi. Oradan geriye hiçbir şey kalmadı. Okul yok ve insanlar çok sıkışık bir alanda çadırlarda yaşıyor. Görünüşe göre Beyaz Saray adım atmaya ve gerçekten elini taşın altına koymaya karar vermedi.''

İSRAİL YARDIM KURULUŞU ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine pazartesi günü düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

ABD merkezli kuruluş, öldürülen çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğunu belirtmişti. Washington olaya tepki gösterirken Tel Aviv yönetimi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Netanyahu, dünkü açıklamasında yardım çalışanlarına "kasıtlı olarak saldırılmadığını" savunmuş, "trajik" diye nitelediği olayla ilgili taziye dileklerini paylaşarak özür dilemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise "Böyle bir şey olmamalıydı. Çok ciddi bir hata yaşandı" diyere, sorumluluğu kabul ettiklerini belirtti.