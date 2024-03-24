ABD'li iş adamından Biden'a Moskova saldırısı çağrısı: Ruslar affetmez!

24 Mart 2024 06:38 - Güncelleme : 24 Mart 2024 07:16

Amerikalı ünlü işadamı David Sachs, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı yorumla ülkesinde gündeme oturdu. Sacks, saldırıda Ukrayna hükümetinin payının gittikçe daha muhtemel göründüğünü söyledi.

"RUSLAR AFFETMEZ"

ABD'nin bu gerçeği ya reddetmesi ya da susarak Ukrayna ile suç ortağı olması gerektiğini belirten Sacks, "Ne ABD, ne de Ruslar böyle bir terör saldırısını asla affetmez" ifadelerini kullandı

Rus haber sitesi RIA Novosti'nin haberine göre SacKs, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabında yaptığı açıklamada, "Terörist saldırının arkasında Ukrayna hükümeti varsa; ki bu giderek daha muhtemel görünüyor, ABD bunu reddetmeli ya da suç ortağı olmalı" diye yazdı.

EN BÜYÜK ZARARI RUSYA DEĞİL AVRUPA GÖRDÜ

Sacks daha sonra attığı başka bir tweette ise Biden'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa dönük politikasının geri teptiğini söyledi. Rusya'nın devasa silah üretimi ile ayakta kalaya devam ettiğini belirten Sacks, savaştan en büyük zararı Rusya'nın değil Rus gazından mahrum kalan Avrupa'nın gördüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İşte önceki akşam Rusya'da yaşanan korkunç terör saldırısı ve sonrasında yaşaanlar.

22 Mart 2024 akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda insanların üzerine rastgele ateş eden teröristler 133 kişiyi katletmişti.

Olaya tanık olan RIA Novosti muhabiri, kamuflajlı ve maskesiz çok sayıda kişinin salona daldığını, yakın mesafeden insanları vurup yangın bombası attıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti.

Putin, terör saldırısının dört failinin de bulunup gözaltına alındığını, kaçmaya çalıştıklarını ve Ukrayna'ya doğru ilerlediklerini , burada Ukrayna tarafında sınırı geçmeleri için kendilerine bir "pencere" hazırlandığını kaydetti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın yalnızca dikkatle planlanmış bir terör saldırısıyla değil, aynı zamanda hazırlıklı ve organize bir sivil toplu katliamıyla da karşı karşıya olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, bu suçun tüm faillerinin, organizatörlerinin ve müşterilerinin adil ve kaçınılmaz cezaya çarptırılacağını vurguladı.