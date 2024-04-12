ABD'lilerin görüşü ankete yansıdı: Biden ve Trump ülkeye yarardan çok zarar veriyor

12 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:19

Son 4 yılı gözlerinin önünden film şeridi gibi geçirdi! Biden'dan Trump'a sert karşılık

Son 4 yılı gözlerinin önünden film şeridi gibi geçirdi! Biden'dan Trump'a sert karşılık

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezinin 4-8 Nisan'da gerçekleştirdiği bir ankette, katılım gösteren 1204 seçmenden, Biden ve Trump yönetimini değerlendirmeleri istendi.

Katılımcıların çoğu, Biden ve Trump'ın başkanlık yaptıkları süre boyunca önemli konularda ülkeye yarardan çok zarar getirdiklerini belirtti.

BIDEN'IN KİLİT SORUNLARI: EKONOMİ VE GÖÇMENLER

Katılımcılar, Biden yönetimi döneminde ülkeye gelen sığınmacı sayısındaki artıştan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Ankete katılanların yarısından fazlası, Biden'ın hayat pahalılığı ve göç konularında ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Katılımcıların yalnızca yüzde 20'si, Biden yönetiminin hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu ve yalnızca yüzde 16'sı da sınır güvenliği konusunda adım attığını kaydetti.

TRUMP'IN SORUNLARI BAMBAŞKA

Ankete katılanların yüzde 46'sı Trump'ın göçmen sorununa karşı önlem aldığını, yüzde 40'ı hayat pahalılığı konusunda destek olduğunu belirtti.

Katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın başkanlığı döneminde istihdamın arttığını düşünürken, bu oran Biden yönetimi için yüzde 36'ya geriledi.

Öte yandan katılımcıların neredeyse yarısı, Trump'ın seçme ve seçilme hakkı, seçim güvenliği, dış ilişkiler ve iklim değişikliği konularında ülkeye zarar verdiği görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 30'u, iki başkanın da kendilerine yardım etmediğini belirtti.