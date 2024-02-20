ABD'nin İran'a yaptırımlarını Amerikalı şirket deldi! Üstelik 2,8 milyar dolar değerinde

20 Şubat 2024 14:19 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 16:03

ABD basının önde gelen gazetelerin New York Times, Amerikan merkezli sigorta şirketi 'Amerikan Club' tarafından mali sorumluluk sigortası almış 27 tankerin, İran'a yönelik yaptırımlarını deldiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Amerikan şirketi tarafından sigortalanmış gemilerin sevkiyatlarını, denizcilik verilerini ve uydu görüntülerini kullanarak oluşturdukları veri tabanını incelediklerinde tankerlerin rotalarında düzensizlik tespit ettiler.

SAHTE KONUM KULLANDILAR

New York Times'dan araştırmacılar, gemileri ve petrol taşımacılığını izleyen TankerTrackers.com şirketinin kurucu ortağı Samir Madani tarafından sağlanan bilgilerle mevcut güzergahları karşılaştırdı. Gemilerin konumlarının gizlenmesi sahte konumlar oluşturan bir uygulamanın kullanıldığı tespit edildi. Örneğin, Ağustos 2023'te "Glory" adlı tankere gerçekte İran'ın Aseluye kentinde petrol yüklenirken tankerin konumunun Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında görünüyordu.

BU YÖNTEMLE 59 MİLYON VARİL TAŞINDI

Amerikan şirket tarafından sigortalanmış 27 tanker, 2023'ten beri 59 seferde yaklaşık 59 milyon varil petrol taşıdı, değeri ise 2,8 milyar dolar. Küresel ticareti izleyen bir şirket olan Kpler'in tahminlerine göre, tankerlerin taşıdığı petrol, İran'ın o dönemdeki petrol ihracatının yaklaşık yüzde 9'una denk geliyor.

YAPTIRIMLAR İLK KEZ DELİNMİYOR!

Tankerlerin daha önce de ABD yaptırımları altındaki diğer ülkelerden petrol alma geçmişi olduğu da ortaya çıktı. Üstelik bu tankerlerden 8'i yaptırımlara tabi olan Venezuela'nın petrolünü taşırken de konumu gizlemişlerdi. Yine aynı şirket tarafından sigortalanmış bir tankerin Rus yaptırımlarından kaçtığı da belirtildi.

ŞİRKET ''BİLEMEYİZ'' SAVUNMASI YAPTI

American Club'ın İşletme Müdürü Daniel Tadros, "Her geminin tam olarak ne yaptığını, nereye gittiğini, ne taşıdığını, sahiplerinin kim olduğunu günlük olarak bilmemiz mümkün değil." diyerek şirketini savundu.