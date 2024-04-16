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16 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:39

Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Felakette 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti.

Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Sözcü Saeq, sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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