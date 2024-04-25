Afrika'dan Avrupa'ya sıçradı dünyaya yayılıyor! Uzmanlardan bu hastalığa 'önlem alın' uyarısı

25 Nisan 2024 12:03 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:25

Gizemli hastalık ülkeyi harekete geçirdi! En çok çocuklar etkileniyor

Gizemli hastalık ülkeyi harekete geçirdi! En çok çocuklar etkileniyor

Dünyada son 80 yılda böceklerin ve sineklerin görülme sıklığı arttı. Uzmanlar bu durumun sebebine küresel ısınmayı işaret ederken uyarılarda da bulundular.

İspanya'dan Profesör Rachel Lowe, Afrika'dan Avrupa'ya sıçrayan hastalıkların artık dünyaya yayılacağını, ülkelerin hastalıktan etkilenmeyen bölgelerinde de vakaların çıkacağını belirtti.

Barselona'daki küresel kongrede, konuya ilişkin bir sunum yapacak olan Lowe, dünyanın bu hastalıklarda keskin bir artışa hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

''GİDEREK SIKLAŞAN SALGINLARI KOLAYLAŞTIRACAK''

Profesör Lowe, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İklim değişikliğinden kaynaklanan küresel ısınma, sıtmayı ve dang hummasını taşıyan ve yayan hastalık vektörlerinin daha fazla bölgede kendine yer bulabilmesini sağlıyor.''

''Salgınlar, insanların bağışıklık açısından saf olduğu ve halk sağlığı sistemlerinin hazırlıksız olduğu bölgelerde daha sık meydana geliyor. Daha uzun sıcak mevsimler sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılması için mevsimsel pencereyi genişletecek ve baş edilmesi giderek daha karmaşık hale gelen, giderek sıklaşan salgınları kolaylaştıracak.''