Afrika'nın tamamı boyunca koşan genç rekor yolunda soyuldu, kaçırıldı ama vazgeçmedi!

07 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:24

Afrika'nın tamamını boydan boya koşmak için 351 gün önce yola çıkan ekstrem maraton koşucusu Russ Cook'un önünde sadece son bir engel kaldı. Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmak için çıktığı bu yolda, macerasına Güney Afrika'nın Agulhas Burnu'nda başladı.

SOYULDU, KAÇIRILDI VE KURTULMAYI BAŞARDI

26 yaşındaki Cook, bu yolda sadece fiziksel ve zihinsel olarak zorlanmadı. Aynı zamanda rekora koşarken silah zoruyla soyuldu, kaçırıldı ve Moritanya sınırında vizesiz bırakıldıktan sonra bu mücadeleyi tamamlayamayacağını düşündüğü zamanlar oldu.

Angola'da silahlı kimseler tarafından saldırıya uğradığını anlatan Cook, destek minibüsünün silahlı kişiler tarafından basıldığını, ekibinin kameralarını, cep telefonlarını, bazı pasaportlarını ve paralarının çalındığını söyledi. Bu esnada ekibinden kimsenin yaralanmadığı için şanslı olduğunu söyleyen Cook, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde palalarla silahlanmış bir grup adam tarafından kaçırıldığını da açıkladı.

DESTEK EKİBİNDEN AYRI DÜŞTÜ

Kırsal bir yerleşim alanında birinin para istediğini fakat hiçbir şeyi olmadığını anlatan Cook, ''Çok geçmeden kendimi palalı bir sürü adamla çevrelenmiş halde buldum. Köyün dışına, çalılıklara kadar eşlik ettiler. Yarısı yenmiş bisküviden başka bir şeyim olmadığını göstermek için çantamı boşalttım. Onlara verdim ve kaçtım. Sonraki birkaç saati orman yollarında çalıları ezerek geçirdim. Uzaklaşana kadar herhangi bir izden uzak durmaya çalışıyordum'' diyerek anlattı.

Yorgun ve susuz bir halde, İngilizce bilmeyen insanlarla iletişim kurmaya çalıştığını anlatan Cook, o sıra ekibinin yanına dönmek için uğraştığını, bunun için de 7 saatlik motosiklet yolculuğu yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Bir köye götürüldüğünü ve burada ekibiyle iletişime geçmesinin birkaç günü bulduğunu en sonunda oradan kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Cook, ekibiyle temasa geçmeyi başardı ve yeni rotada 60 km daha fazla koşması gerekti.

YOL BOYUNCA HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİ

Bu esnada hastalıklarla boğuştuğunu belirten Cook, Cezayir'e gitmek için vize alamadığını anlattı. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Cook, bu sayede Cezayirli yetkililerden yardım istediğini ve takipçilerinin gönderisini paylaşmasıyla Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçebildiğini söyledi. Cezayir, Cook'a 'nezaket vizesi' verdi ve sınırı geçebildi.

Dailymail'in haberine göre Russ Cook, şimdilerde Ras Angela'da bitiş çizgisini geçip, Afrika'nın tamamını boydan boya koşan ilk kişi olmaya hazırlanıyor.