Agresifleşen koç resmen dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü çok sayıda kişiyi yaraladı
Yeni Zelanda'daki bir çiftlikte agresifleşen koç, sahiplerini öldürdü. Olay yerine gelen polis ile sahiplerinin çocuklarını ise yaraladı.
Yeni Zelanda'daki Auckland şehrindeki çiftlikte bir koş dehşet saçtı. Agresifleşen koç, iki yaşlı sahibini öldürdü. Çiftliğe polis çağrıldı, onlar da koçun saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen polisler "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandılar.
Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
KOÇU VURMAK ZORUNDA KALDILAR
Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti.
Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.