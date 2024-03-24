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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 20:21 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:32

Akılalmaz kaçakçılık komşuda bitti! Cep telefonuna çevirdiler! Hedefte Türkiye vardı

Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşı bir kaçakçı, Bulgar gümrüğüne takılarak yakalandı. Yakalanan şahsın, 14 kilo gümüşü eritip cep telefonu boyutuna getirdiği tespit edildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akılalmaz kaçakçılık komşuda bitti! Cep telefonuna çevirdiler! Hedefte Türkiye vardı

Romanya'dan Türkiye'ye kaçak bir şekilde kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram kaçak gümüşle birlikte Bulgar gümrüğünde yakalandı.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.

DÖRT ADET KALIBI BELİNE SARMIŞ

Yolculardan birinin üzerinde yapılan incelemede beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi.

Kaçak gümüşlere el konulurken, ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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