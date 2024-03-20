Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık 240 bin TL için bacaklarını kestirdi!

20 Mart 2024 10:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:38

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir başarısız dolandırıcılık örneği herkesi şoke etti. Henüz 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, sigortadan para alacağı düşüncesiyle bir arkadaşı tarafından kandırıldı. Arkadaşı Liao, üniversite öğrencisine verdiği akılla hayatını kararttı. Liao, kripto para ticareti nedeniyle zarara uğrayınca arkadaşını kullanarak kazanç elde etmeye çalıştı.

Tayvan News'in haberine göre Liao, arkadaşı Zhang'i yaklaşık 800.000 dolar ödemesini zorunlu kılan yasal bir notu imzalaması için kandırdı. 23 yaşındaki Zhang, sigortadan yüklü miktarda para alacağını düşünerek bacaklarını kestirme konusunda ikna oldu.

BACAKLARINI KURU BUZ DOLU KOVADA BEKLETTİ

Tayvan Kiriminal Soruşturma Bürosu'nun verdiği bilgiye göre, Zhang, ayaklarını 10 saatten fazla bir süre kuzu buz dolu bir kovada bekletti. Hastaneye gittiğinde ise gece boyunca arkadaşı Liao ile motosikletle Taipei çevresinde gezdiklerini bu yüzden donma tehlikesi geçirdiğini anlattı.

Zhang'ın bu uydurma hikayesi, doktorlara da inandırıcı gelmedi. Doktorlar durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdiler. Doktorlar, Zhang'in bacaklarında ayakkabı ya da çorap izi bulunmadığını ve yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal olarak meydana gelen donma yaralanmasıyla tutarsız olduğunu açıkladılar.

POLİS TÜM KANITLARI ORTAYA DÖKTÜ

Üstelik Zhang'ın bu olaydan sadece birkaç gün önce çok sayıda pahalı hayat sigortası, seyahat sigortası ve kaza sigortası poliçesi satın aldığı ortaya çıktı. Polis, Zhang'ın bacaklarını dondurmak için kullandığı plastik kovayı, sigorta belgelerini, kuru buzu saklamak için kullanılan beyaz bir kutuyu, sekiz cep telefonunu ve bir tablet bilgisayarı bulduğunu açıkladı.

SİGORTADAN 240 BİN TL ALDI AMA PARAYA EL KONULDU

Zhang, diz bölgesine kadar iki bacağı da kesilmiş halde tutuklandı. Hem Liao hem de Zhang, dolandırıcılık ve ciddi yaralanmaya yardım ve yataklık etmekle suçlandı. Zhang'ın ise bir sigorta şirketinden 7 bin 200 dolar yani yaklaşık 240 bin TL aldığı fakat bu paraya da el konulduğu öğrenildi.