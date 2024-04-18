Akıllara durgunluk veren olay! Bakıcının köpekleri küçük çocuğu paramparça etti

18 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:02

Korkunç olay Pazartesi sabahı meydana geldi. 1 yaşındaki çocuğa Kuzey Teksas, Duncanville'deki bakıcısının evinde diğer üç çocukla birlikte bakılıyordu. Polis, küçük bir çocuğun bir köpek tarafından saldırıya uğradığı ihbarı üzerine yerel saatle 10.40 sularında şehrin Lime Leaf Lane bölgesindeki bir eve çağrıldı. Sağlık görevlileriyle birlikte eve ulaşan yetkililer, çocuğu ağır yaralı ve tepkisiz halde bulduklarını söyledi.

Küçük çocuk daha sonra Dallas'taki Çocuk Tıp Merkezi'ne götürüldü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Duncanville Geçici Polis Şefi Matthew Stogner, "Bu kesinlikle bir trajedi. İtfaiye personelimiz ve polis personelimiz bu çocuğu kurtarmak için çok çalıştı." ifadelerine yer verdi.

Polis Şefi Stogner, saldırı sırasında evde bulunan diğer üç çocuğun zarar görmediğini, sadece evde ikamet etmeyen bir yaşındaki çocuğun köpekler tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Polis müfettişleri daha sonra ev sahibinin dört köpeği olduğunu ve her biri yaklaşık 80 kilo ağırlığında olan bu köpeklerden sadece üçünün ölümcül saldırıya karıştığını ortaya çıkardı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARMAK İSTEDİ

Duncanville Hayvan Kontrolü, biri erkek biri dişi olan üç köpeğin çoban köpeği karışımı cinsler olduğunu tespit etti. Polise göre, köpekler "kapalı bir alanda" bulunuyordu ancak kaçarak ölümcül saldırının gerçekleştiği evin içine girdiler. Bebek bakıcısının, küçük çocuğu kurtarmak için köpeklerin arasına atladığı da bildirildi.

Polis, saldırıya karışan üç köpeğin şu anda Duncanville Hayvan Kontrolünün bakımına alındığını söyledi. "Üç köpek şu anda sahibi tarafından teslim edilinceye kadar karantinada tutuluyor. Sahibi köpekleri teslim etmezse, Duncanville Polis Departmanı hayvanların Tehlikeli Köpek ilan edilmesi için mahkemeye başvuracaktır. Duncanville Polisi Salı günü yaptığı açıklamada, köpekler sahibinin ya da mahkemenin nihai kararına kadar karantinada kalacak" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİNİR

Stogner, çocuğun ölümü nedeniyle suç duyurusunda bulunulabileceğini, çünkü tesisin yerel makamlar nezdinde lisanslı bir çocuk bakım tesisi olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Stogner, "Bu hala havada. Araştırıyoruz. Açıkçası, Dallas Bölge Savcılığı ve merhumun ailesiyle birlikte çalışarak ileriye dönük en iyi hareket tarzımızı belirleyeceğiz" dedi.