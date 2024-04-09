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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:21

Akran zorbalığı cinayeti! Acılı baba katil çocuklar için idam istedi

Çin'de akran zorbalığı cinayetle bitti. 13 yaşındaki çocuğu arkadaşları dövdü ardında da gömdü. Acılı baba, 3 çocuk için idam cezası istedi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Akran zorbalığı cinayeti! Acılı baba katil çocuklar için idam istedi

Çin'in Hebei bölgesinde 14 yaşındaki çocuklar, 13 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler. Sınıf arkadaşı olan çocuklar önce zorbalık yaptılar ardından çocuğu döve döve öldürdüler. Acılı baba, oğlunun tanınmayacak bir halde olduğunu söyledi.

13 yaşındaki çocuğun anlara dair görüntülerde, etrafının 3 çocuk tarafından sarılı olduğu görüldü. Çocuğun 1 saat sonra telefonu kapandı. Yakınları, çocuk için seferber olurken ertesi gün polis, çocuğun cansız bedenini terk edilmiş bir sebze serasında muşambanın altına gömülmüş  halde buldu. 

Şüpheli çocuklar gözaltına alındı. Öldürülen çocuğun babası, "Oğlum canlı canlı dövüldü ve vücudunun şekli tanınamayacak kadar bozuldu. Umarım hükümet adil ve açık olur, onları en ağır şekilde cezalandırır ve katiller bunun bedelini hayatlarıyla öder" diyerek isyan etti. 

18 YAŞ ALTINA İDAM CEZASI YOK

Çin yasalarına göre cinayet suçları hapis ve ölüm cezasıyla cezalandırılıyor ancak cezai sorumluluk yaşının düşürülmesine rağmen 18 yaşın altındakilere ölüm cezası verilemiyor. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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