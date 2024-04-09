Akran zorbalığı cinayeti! Acılı baba katil çocuklar için idam istedi

09 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:21

Çin'in Hebei bölgesinde 14 yaşındaki çocuklar, 13 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler. Sınıf arkadaşı olan çocuklar önce zorbalık yaptılar ardından çocuğu döve döve öldürdüler. Acılı baba, oğlunun tanınmayacak bir halde olduğunu söyledi.

13 yaşındaki çocuğun anlara dair görüntülerde, etrafının 3 çocuk tarafından sarılı olduğu görüldü. Çocuğun 1 saat sonra telefonu kapandı. Yakınları, çocuk için seferber olurken ertesi gün polis, çocuğun cansız bedenini terk edilmiş bir sebze serasında muşambanın altına gömülmüş halde buldu.

Şüpheli çocuklar gözaltına alındı. Öldürülen çocuğun babası, "Oğlum canlı canlı dövüldü ve vücudunun şekli tanınamayacak kadar bozuldu. Umarım hükümet adil ve açık olur, onları en ağır şekilde cezalandırır ve katiller bunun bedelini hayatlarıyla öder" diyerek isyan etti.

18 YAŞ ALTINA İDAM CEZASI YOK

Çin yasalarına göre cinayet suçları hapis ve ölüm cezasıyla cezalandırılıyor ancak cezai sorumluluk yaşının düşürülmesine rağmen 18 yaşın altındakilere ölüm cezası verilemiyor.